В ГД заявили, что Telegram не будет работать даже через VPN

Россияне не смогут пользоваться мессенджером Telegram, скачав сервисы VPN, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

"Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать", — заявил НСН парламентарий.

По его словам, Роскомнадзор обладает всеми техническими возможностями для выявления VPN-трафика, поэтому такие сервисы не помогут – мессенджер будет "так же тупить", как и без них.

Ранее СМИ сообщали, что власти РФ приняли решение об окончательной блокировке Telegram в России с апреля 2026 года. Telegram будет работать только на фронте, утверждали источники РБК в правительстве.