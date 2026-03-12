В Челябинске с нарушениями кормили учеников школы №3
В Челябинске нашли нарушения организации питания учеников школы №3.
Найдены нарушения хранения продуктов питания, отсутствие на некоторых продуктах маркировок, журналов контроля температурного режима. Директору школы и организатору питания, ООО КП "Лидер", внесены представления об устранении нарушений.
Два виновных сотрудника, ответственные за организацию питания, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Челябинской области.