В Челябинске с нарушениями кормили учеников школы №3

Два виновных сотрудника, ответственные за организацию питания, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Челябинской области.

Найдены нарушения хранения продуктов питания, отсутствие на некоторых продуктах маркировок, журналов контроля температурного режима. Директору школы и организатору питания, ООО КП "Лидер", внесены представления об устранении нарушений.



