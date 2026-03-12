Эксперты предсказали взлет стоимости нефти до исторических максимумов

Мировые котировки нефти рискуют побить рекорды 2008 года, если перебои с отгрузкой сырья из-за боевых действий затянутся до конца марта. В таком случае цена эталонной марки Brent способна достичь отметки в 147 долларов за баррель, сообщает Lenta.ru.

Согласно обновленным расчетам специалистов, теперь ожидается более длительная блокировка поставок через Ормузский пролив - 21 день вместо десяти, после чего потребуется еще месяц на стабилизацию ситуации.

Финансовая организация Goldman Sachs прогнозирует, что в марте и апреле средняя стоимость североморской смеси зафиксируется на уровне 98 долларов, а к концу года снизится до 71 доллара. Однако при реализации пессимистичного сценария, предполагающего месячный простой танкеров, эти показатели могут вырасти до 110 и 76 долларов соответственно.

Стоит отметить, что еще неделю назад, до резкого скачка цен на энергоносители, эксперты давали гораздо более сдержанные оценки. Тогда предполагалось, что во втором квартале стоимость барреля составит около 76 долларов, а к декабрю опустится до 66 долларов. Текущая геополитическая нестабильность заставила аналитиков радикально пересмотреть свои ожидания в сторону значительного удорожания топлива.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила жителей Ирана об опасном загрязнении воздуха и токсичных "черных дождях" после ударов по нефтяным объектам. Из-за горящих заводов небо Тегерана затянуло густым дымом, а в осадках обнаружили высокую концентрацию нефти и вредных соединений.