12 Марта 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Тюрьма за подснежники: весенний букет может стоить свободы

Сбор дикорастущих весенних растений, включая популярные подснежники, находится под строгим законодательным запретом, напомнили юристы.

Государственная защита распространяется не только на подснежники, но и на ландыши, крокусы, а также иные виды ранних цветов. Минимальный денежный штраф за сорванный цветок составляет от двух с половиной до пяти тысяч рублей. Однако если правоохранители докажут, что растения предназначались для продажи, финансовые санкции резко возрастают. В таком случае нарушителю грозит взыскание до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

В ситуациях, когда незаконным промыслом занимается группа лиц по предварительному сговору, наказание становится еще более жестким - тюремный срок может составить от шести до девяти лет. Виновным придется компенсировать ущерб, нанесенный экосистеме, который рассчитывается отдельно за каждый уничтоженный стебель. Важно понимать, что инспектор имеет полное право оформить протокол даже за один-единственный сорванный цветок.

Примечательно, что действующие нормы наказывают именно тех, кто уничтожает природу, в то время как приобретение таких букетов с рук законом на данный момент не карается. Тем не менее, эксперты призывают граждан проявлять сознательность и не поощрять браконьерство.

Также в России начали действовать новые штрафы для владельцев участков, которые не уничтожают борщевик и другие опасные сорняки. Обычным дачникам за заросший огород придется заплатить от 20 до 50 тысяч рублей, а организациям грозят более крупные взыскания - до 700 тысяч.

