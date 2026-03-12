ЦАХАЛ заявила об ударе по ядерному центру в Тегеране

Армия обороны Израиля сообщила об ударе по ядерному центру "Талеган" в Иране.

В заявлении говорится, что израильские ВВС действовали на основе точных данных разведки. В ЦАХАЛ утверждают, что Иран использовал этот комплекс для "развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия", пишет РИА Новости.

Ранее в ходе ударов США и Израиля по Ирану был атакован ядерный объект в Натанзе. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи.