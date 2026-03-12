СК: Достоверно установлено, что теракт в "Крокусе" совершен в интересах руководства Украины

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" был совершен в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России, это достоверно установлено следствием, сообщает СК РФ.

Сегодня четверым непосредственным исполнителям теракта и 11 их пособникам был вынесен приговор. Но на свободе до сих пор остаются еще шестеро фигурантов дела, уточнили в СК. Двое из них — это организаторы нападения, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Российские силовики сотрудничают с правоохранительными органами других государств для поимки всех причастных к атаке.

Напомним, атака произошла 22 марта 2024 года во время выступления группы "Пикник". По сведениям Следственного комитета, жертвами четырех террористов стали 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Следователи выяснили, что подготовка велась за несколько месяцев до трагедии. По версии обвинения, организаторы из Таджикистана, действуя в интересах политических элит Украины, создали в России ячейки запрещенной группировки "Вилаят Хорасан". Кураторы манипулировали религиозными чувствами исполнителей, давая прямые указания на совершение теракта в столичном регионе. Соучастники заранее распределили роли: от закупки инструментов до обеспечения группы финансами.