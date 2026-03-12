Очередной фейк: в Свердловской области объявили "эвакуацию населенных пунктов"

Информация о проведении эвакуации в населенных пунктах Свердловской области является фейком. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают с региональным управлением ФСБ.

Читайте также: В Свердловской области разгоняют очередную волну фейков о гражданах Индии

Ранее в Сети от имени МЧС появилось объявление якобы об экстренном оповещении и "эвакуации населения" в Северном, Восточном управленческих округах и в Екатеринбурге. Однако все это оказалось очередным фейком.

"Главное управление МЧС России по Свердловской области не публиковало данное объявление", - отмечает "Антитеррор Урал".

Жителей региона призывают не распространять недостоверную информацию в мессенджерах и соцсетях.

Напомним, в феврале на Среднем Урале уже выявляли фейки о чрезвычайной ситуации.