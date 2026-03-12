12 Марта 2026
Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

Финал дела о трагедии в "Крокусе": 15 подсудимых получили пожизненные сроки

Второй западный окружной военный суд оглашает вердикт фигурантам дела о нападении на концертный зал в Красногорске. Выездное слушание организовали в здании Мосгорсуда. Перед судом предстали 19 человек: четверых обвиняют в непосредственном исполнении атаки, девять проходят по статьям о терроризме, а остальные - за пособничество преступникам. Процесс стартовал в августе 2025 года и продлился семь месяцев, сообщает "Российская газета".

Из-за секретных данных и вопросов безопасности участников заседания закрыли от публики, изучив за это время более 400 томов материалов и показания двух тысяч свидетелей.

15 фигурантов из 19 получили пожизненные сроки, в том числе непосредственные исполнители: Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Еще 11 фигурантов, получившие пожизненное наказание, доставили оружие и патроны исполнителям, переводили деньги на подготовку теракта, переделывали оружие из охолощенного в боевое.

Фигуранты, предоставившие исполнителям теракта авто и квартиру, получили по 19 лет 11 месяцев тюрьмы. Продавец белого Renault Logan — 22 года 10 месяцев.

По версии обвинения, организаторы из Таджикистана, действуя в интересах политических элит Украины, создали в России ячейки запрещенной группировки "Вилаят Хорасан". Кураторы манипулировали религиозными чувствами исполнителей, давая прямые указания на совершение теракта в столичном регионе. Соучастники заранее распределили роли: от закупки инструментов до обеспечения группы финансами.

Напомним, кровавая атака произошла 22 марта 2024 года во время выступления группы "Пикник". По сведениям Следственного комитета, жертвами четырех террористов стали 149 человек, сотни получили травмы, а ущерб зданию оценили в 5,7 млрд рублей. Следователи выяснили, что подготовка велась за несколько месяцев до трагедии.

