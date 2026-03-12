В Екатеринбурге перевозчик выплатит пенсионерке компенсацию за полученную травму

Прокуратура через суд обязала перевозчика из Екатеринбурга выплатить компенсацию пенсионерке, получившей травму в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Инцидент произошел в декабре 2024 года, когда пострадавшая ехала на автобусе маршрута №24. Пенсионерка зашла в салон, водитель начал движение, а пассажирка пошла в заднюю часть автобуса к терминалу. В этот момент водитель совершил резкий маневр, из-за которого пожилая женщина упала на ступеньку, ударилась об нее рукой, спиной и головой, после чего потеряла сознание.

После суток плохого самочувствия она наконец обратилась в травмпункт ГБУЗ Свердловской области "Центральная городская больница № 2 им. А.А. Миславского", где ей диагностировал ушиб грудной клетки.

Учитывая пенсионный возраст пострадавшей, прокуратура в интересах женщины в соответствии со ст. 45 ГПК РФ направила в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда, а также расходов на лечение.

Суд удовлетворил иск, взыскав с юридического лица, осуществляющего пассажирские перевозки, в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. рублей, а также расходы на лечение в сумме более 6 тыс. рублей.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.