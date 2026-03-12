12 Марта 2026
Политика Удмуртская Республика
Фото: udmurt.ru

Александр Журавлев провел встречу с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии

«Мне важно с вами пообщаться и в рабочем формате, получить объективную обратную связь. Социальный координатор – это первый человек, с кем встречается ветеран после спецоперации, помощник для родственников, которые потеряли своих родных. От ваших чуткости, внимания и понимания, что мелочей не бывает, во многом зависит социальное самочувствие и состояние наших героев и их близких. Это всегда подчеркивает и наш Президент, Глава Удмуртии держит такие вопросы на личном контроле», – обратился руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Александр Журавлев к участникам встречи.

(2026)|Фото: udmurt.ru

Он продемонстрировал спецвыпуск «Защитникам Отечества», где собраны все меры поддержки, законы, информация о трудоустройстве, героические истории бойцов.

На данный момент в Удмуртии социальными координаторами работают 60 ветеранов, членов семей участников СВО и просто активных граждан. По словам Александра Журавлева, за время работы в филиал фонда поступило более 41 тысячи обращений. Решены 99,8% вопросов.

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин обсудил медицинскую помощь и реабилитацию для действующих участников и ветеранов СВО с соцкоординаторами.Так, министр рассказал, что поступают вопросы по нарушению слуха из-за контузий – по итогам диспансеризации прошлого года около 30 ветеранов нуждаются в слуховых аппаратах. Минздравом Удмуртии организована внеочередная запись к сурдологу - оториноларингологу. За 2025 год 125 ветеранов прошли зубопротезирование, 227 – отдохнули в санаториях, около тысячи – проверили свое здоровье на диспансеризации. По всем вопросам, связанным со здоровьем участников СВО, можно обратиться к координаторам фонда или в социальные сети Минздрава Удмуртии.

Также в ходе встречи стало известно, что регион запускает стипендиальную поддержку для тех, кто выбрал спорт, как путь к реабилитации и адаптации к мирной жизни. Напомним, инициаторами этой меры выступили ветераны СВО из команды по волейболу сидя. Они обратились к депутату Госдумы России Андрею Исаеву в Штабе общественной поддержки. При поддержке Главы Удмуртии, секретаря партии «Единая Россия» Александра Бречалова было принято решение о выплате.

(2026)|Фото: udmurt.ru

Стипендии для спортсменов – участников спецоперации, а также для их тренеров будут ежемесячными. Сейчас идет определение критериев участников программы, тренерским советом будет определено 47 стипендиатов в течение года.

Также соцкоординаторы поднимали вопросы транспортной доступности, организации мероприятий на территории республики.

 

Теги: социальные координаторы, фонд защитники отечества, администрация удмуртии, александр бречалов, ветераны сво


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

