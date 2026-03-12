МИД Ирана: Новый верховный лидер страны ранен

Новый верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи получил ранение. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, пишет РИА Новости.

"Он ранен, но чувствует себя хорошо", - сказал он итальянской газете Corriere della Sera.

Пока неизвестно, когда Хаменеи произнесет свою первую речь на посту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана "не продержится долго" без одобрения Вашингтона. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац подчеркивал, что будет считать любого нового лидера Ирана, который продолжит курс предшественников, целью для убийства.