Житель Перми "заминировал" отдел приставов через "Госуслуги"

Житель Перми "заминировал" отдел приставов через "Госуслуги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

В Перми вынесен приговор 51-летнему местному жителю, который отправил ложное сообщение о минировании через портал "Госуслуг".

Вечером 25 ноября 51-летний пермяк, действуя из хулиганских побуждений, авторизовался в своем личном кабинете на портале "Госуслуги" и отправил официальное обращение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району. В своем сообщении он заявил о готовящемся взрыве и поджоге здания № 74 по улице Бульвар Гагарина.

Утром следующего дня сотрудники ФССП передали информацию полиции. Здание оцепили, всех сотрудников эвакуировали, работа ведомства была парализована. Взрывотехники и кинологи тщательно обследовали помещение, но взрывных устройств не обнаружили.

Свердловский районный суд Перми квалифицировал действия пермяка по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социнфраструктуры) и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Сотовый телефон, с которого было отправлено сообщение, конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.