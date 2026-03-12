12 Марта 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

На станции Шарташ екатеринбурженке поездом ампутировало ногу

Жительница Екатеринбурга лишилась ноги на железнодорожной станции Шарташ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел 11 марта в 17.50: в дежурную часть на станции Екатеринбург-Пассажирский сообщили, что на станции Шарташ электропоездом "Дружинино – Каменск-Уральский" была травмирована женщина. Ею оказалась 48-летняя местная жительница.

Железнодорожная станция "Шарташ", где травмировалась жительница Екатеринбурга(2026)|Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Как оказалось, женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу когда на станцию прибывал электропоезд. Пострадавшая, вероятно, думала, что успеет, но оказалась в "слепой зоне" и угодила под состав. С травматической ампутацией ноги ее доставили в городскую клиническую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам начавшейся проверки органами внутренних дел будет принято соответствующее процессуальное решение в порядке статей 144-145 УПК РФ.

Транспортная полиция Урала напоминает, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Важно понимать, что поезда движутся с высокой скоростью, а для торможения и остановки им требуется значительное расстояние и время, поэтому при переходе через железнодорожные пути необходимо заблаговременно убедиться в отсутствии приближающегося состава.

Теги: Шарташ, Екатеринбург, электропоезд, нога


