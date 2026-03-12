Сергей Кравчук рассказал о направлениях развития дружеских связей Хабаровска и китайского Фуюаня

Состоялось рабочее совещание в формате ВКС, мэр Хабаровска обсудил с представителями Народного правительства города Фуюань вопросы укрепление международных туристических связей. Результатом встречи стало подписание протокола о намерениях.

«Хабаровск и Фуюань стремятся создать все условия для максимального использования туристического потенциала, развития индустрии туризма и обмена лучшими практиками. Мы намерены наладить и укрепить деловые контакты между туристическими компаниями. Параллельно будут развиваться торгово-экономические связи и партнерство в области культуры, образования и спорта», – подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В рамках рабочей встречи особый акцент был сделан на планировании совместных мероприятий на 2026 год. Так, с мая по июнь запланирована Международная выставка детских рисунков «Таланты юных – любимому городу» в Хабаровске, в начале лета планируется провести «III Российско-Китайскую выставку произведений масляной живописи» в Фуюане и Международный арт-фестиваль «Муралы-на-Амуре» в Хабаровске.

III Российско-Китайскую программу дружественного обмена между семьями городов «Объединенные водами одной реки – связанные добрососедством» в Фуюане планируется провести в августе 2026 года, а «V Гуманитарный фестиваль образования, культуры и спорта» в Хабаровске – в сентябре.

В октябре 2026 года запланировано проведение в Хабаровске Международного конкурса поваров «Кухня-на-Амуре». Также в октябре в Фуюане пройдет «Российско-Китайский фестиваль культуры и искусства», в котором примут участие творческие коллективы из России и Поднебесной.