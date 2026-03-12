Штраф за фото в мессенджере: в Абинске наказали за экстремистский аватар в Max

Абинский районный суд Краснодарского края признал местного жителя виновным в распространении экстремистских материалов в мессенджере Max. Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на официальную судебную картотеку, мужчине назначили административный штраф в размере одной тысячи рублей. Основанием для судебного разбирательства стала фотография, которую пользователь разместил в качестве аватара.

Согласно материалам дела, правонарушителя привлекли к ответственности по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. В тексте постановления указано, что еще летом 2025 года житель Абинска установил на свой профиль снимок, на котором была отчетливо видна татуировка на его теле. Изображение содержало символику движения, деятельность которого официально признана экстремистской и запрещена на всей территории Российской Федерации.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили публикацию в феврале 2026 года в ходе мониторинга сети. После проведения проверки силовики инициировали возбуждение административного производства. Суд, изучив представленные доказательства, подтвердил факт нарушения закона о запрете демонстрации экстремистской атрибутики и вынес соответствующее постановление о денежном взыскании с гражданина.