12 Марта 2026
Наука и техника
Фото: Накануне.RU

Список машин для такси пополнят китайские модели и российские новинки

Власти расширят перечень автомобилей, на которых официально разрешено работать в такси. Как сообщает газета "Коммерсантъ", в список попадут сразу несколько популярных кроссоверов из Китая. Речь идет о моделях Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7. Кроме того, в реестре появится новый бренд Jeland, под которым на рынок выйдут знакомые модели Omoda C5, Jaecoo J7 и J6.

Источники издания поясняют, что Haval должен был попасть в этот список еще в марте, но технические заминки затянули процесс. Сейчас документ уже находится на рассмотрении в правительстве. Основная сложность заключалась в том, что изначально машины этой марки не полностью отвечали требованиям закона о локализации производства. Пока чиновники готовят окончательное решение, таксопарки фактически перестали покупать новые автомобили, чтобы дождаться официального утверждения списка.

В будущем перечень станет еще больше. По данным "Ъ", в него планируют включить кроссовер Jetour Dashing, машины возрожденного бренда Volgа и отечественный электромобиль "Атом".

