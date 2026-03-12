ФСБ сорвала покушение на российского военного в Крыму

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного военного в Крыму. Покушение планировалось украинскими спецслужбами.

По информации спецслужбы, житель Севастополя вышел на связь через мессенджер с террористической организацией, действующей под контролем Киева. По заданию он собирал данные о российских военных для диверсий. Затем мужчине поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны при помощи СВУ.

Он получил от куратора номер автомобиля, адрес и дату совершения подрыва, а также координаты схрона с бомбой, но был задержан.

Ранее ФСБ предотвратила покушение украинского агента на российского военнослужащего в Петербурге. Задержанный является сторонником запрещенной в России украинской террористической организации. Мужчина получил от куратора огнестрельное оружие и успел провести разведку по адресу жительства военнослужащего.