Над югом России разрушился небольшой метеорит

Небольшой метеорит разрушился в атмосфере в районе Черноморского побережья России в ночь на 12 марта, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По оценкам, его размер был до полуметра. Яркое свечение в небе наблюдали жители Новороссийска, Анапы и других близлежащих городов около 22:30 по московскому времени. Был виден яркий болид. На основании особенностей фрагментации также не исключено техногенное происхождение этого тела, то есть что это был космический мусор.

8 марта в Германии упал довольно крупный метеорит, но никакой связи не прослеживается, считают ученые. Ведь средняя частота падения на Землю тел такого размера, как над Черноморским побережьем, может составляет до нескольких раз в сутки. В Германии же на днях упали осколки крупного метеорита, повредив несколько домов, что бывает сравнительно редко.

По приблизительным оценкам ученых, на Землю падает около 6 тыс. метеоритов в год, менее трети из них - на сушу. Однако это мелкие тела. Метеориты, подобные Челябинскому, падают примерно раз в 25-30 лет. Это весьма приблизительные оценки, так как число регистрируемых метеоритов очень невелико. К тому же речь идет о средних данных, а сам процесс является вероятностным.