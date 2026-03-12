Дом под прицелом: хакеры могут следить за людьми через умные колонки

Цифровые помощники способны превратиться в шпионское оборудование, если злоумышленники завладеют доступом к профилю владельца, пишет РИА Новости. Владимир Дащенко, представляющий Kaspersky ICS CERT, отмечает, что захват управления позволяет посторонним лицам тайно собирать сведения о частной жизни и прослушивать разговоры внутри помещения.

Выявить факт вмешательства в работу техники довольно трудно. Тревожными сигналами считаются спонтанные срабатывания ассистента, выполнение операций, которые не инициировал хозяин, или наличие в логах аккаунта подозрительной активности. В определенных ситуациях под угрозой оказывается вся инфраструктура умного жилья, включая охранные датчики и видеокамеры, однако такой сценарий обычно требует проникновения в саму домашнюю сеть.

Критическим звеном в цепочке безопасности остается смартфон, выступающий пультом управления. Через фишинговые ссылки или опасный софт хакеры могут перехватить авторизацию в экосистеме гаджетов. При малейших подозрениях на некорректную работу рекомендуется сразу выключить прибор из розетки, после чего сменить коды доступа и обновить программное обеспечение.

Хотя разработчики постоянно совершенствуют шифрование данных, стопроцентной гарантии защиты не существует. Эксперт советует придерживаться правил цифровой чистоты: активировать двухфакторную проверку входа, не обсуждать при включенных микрофонах финансовые вопросы и отключать технику от питания, если она долго не используется.

Ранее сообщалось, что устройства с "Алисой" уже установлены в каждой четвертой российской семье, при этом бренд удерживает почти весь отечественный рынок с долей в 90%. Голосовые помощники постепенно превращаются в стандартную бытовую технику, которая вскоре появится в каждом жилище.