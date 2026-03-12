Игорь Бабушкин: Уверен, сотрудничество Астраханской области с Луганской Народной Республикой будет крепнуть

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин с рабочим визитом побывал в Луганской народной Республике. Напомним, для Астраханской области поддержка жителей ЛНР – один из неизменных приоритетов.

С 2022 года регион помогает подшефному Кременскому округу в ЛНР. На данный момент уже направлено более 700 тонн гуманитарных грузов, регулярно закупается и передается необходимая коммунальная техника и многое другое.

В Кременском округе постоянно работают бригады астраханских специалистов, восстанавливающие жилые дома, социальные и инженерные объекты.

"В этом году работа также будет продолжена. В планах капремонт 13-ти многоквартирных домов и общежития в Кременной, ремонт котельной Краснореченской средней школы, а также завершение ремонта Дома культуры в селе Новая Астрахань. Это шефская помощь нашего областного центра – города Астрахани, взявшего населенный пункт с созвучным названием под своё крыло", - сообщил Игорь Бабушкин.

Также астраханские врачи проводят диспансеризацию взрослого и детского населения в Кременском районе. Каждый месяц туда выезжают узкие специалисты, сейчас организован прием врача-хирурга, а в летний период постоянно организовывается отдых для детей из ЛНР. В 2026 году в Астраханской области планируют оздоровить 500 ребят.

"Уверен, сотрудничество с Луганской Народной Республикой будет только крепнуть, и совместно с руководством республики мы сделаем всё задуманное, чтобы соотечественники быстрее вернулись к мирной жизни", - подчеркнул Игорь Бабушкин.