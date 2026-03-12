12 Марта 2026
Фото: Reuters / Tamas Kaszas

Орбан: Киев уже угрожает моим детям и внукам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев уже открыто угрожает не только ему, но его семье, детям и внукам.

На прошлой неделе Зеленский снова напал на Обрана, пригрозив дать его адрес своим боевикам, если Орбан и далее будет блокировать кредит ЕС в 90 млрд евро. Позже Орбан сообщил, что получил послание с угрозами от Зеленского. Он квалифицировал это как шантаж - Венгрии и лично его.

Накануне бывший генерал СБУ Григорий Омельченко призвал Орбана "подумать о своих пятерых детях и шести внуках". И что премьеру Венгрии "не спрятаться", так как СБУ знает, где он живет и ночует.

"Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел!" - написал Орбан.

В отличие от подавляющего большинства европейских политиков, которые не имеют детей, Орбан является примерным семьянином: у него четверо дочерей и сын, а также уже шесть внуков. Он выложил видео звонков дочерям, призвав их быть осторожными. Сам он шокирован такими угрозами из Киева, словно там заправляют бандиты.

Орбан повторил, что его позиция неизменна: Венгрия не будет отправлять ни солдат, оружие, ни деньги украинскому режиму, который одержим идеей воевать с Россией.

Накануне парламентских выборов в Венгрии 12 апреля напряженность, которую провоцирует Украина, все больше. В Киеве открыто говорят, что очень рассчитывают на поражение Орбана, смену власти и курса страны на проукраинский.

Теги: венгрия, украина, орбан


Ранее 07.03.2026 14:43 Мск "Прекратите это": Орбан заявил, что получил послание с угрозами Зеленского
Ранее 06.03.2026 09:15 Мск Венгерская оппозиция возмущена угрозами Зеленского расправиться с Орбаном

