Орбан: Киев уже угрожает моим детям и внукам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев уже открыто угрожает не только ему, но его семье, детям и внукам.

На прошлой неделе Зеленский снова напал на Обрана, пригрозив дать его адрес своим боевикам, если Орбан и далее будет блокировать кредит ЕС в 90 млрд евро. Позже Орбан сообщил, что получил послание с угрозами от Зеленского. Он квалифицировал это как шантаж - Венгрии и лично его.

Накануне бывший генерал СБУ Григорий Омельченко призвал Орбана "подумать о своих пятерых детях и шести внуках". И что премьеру Венгрии "не спрятаться", так как СБУ знает, где он живет и ночует.

"Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел!" - написал Орбан.

В отличие от подавляющего большинства европейских политиков, которые не имеют детей, Орбан является примерным семьянином: у него четверо дочерей и сын, а также уже шесть внуков. Он выложил видео звонков дочерям, призвав их быть осторожными. Сам он шокирован такими угрозами из Киева, словно там заправляют бандиты.

Орбан повторил, что его позиция неизменна: Венгрия не будет отправлять ни солдат, оружие, ни деньги украинскому режиму, который одержим идеей воевать с Россией.

Накануне парламентских выборов в Венгрии 12 апреля напряженность, которую провоцирует Украина, все больше. В Киеве открыто говорят, что очень рассчитывают на поражение Орбана, смену власти и курса страны на проукраинский.