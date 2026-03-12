В Магнитогорске без горячей воды остаются 360 домов

В Магнитогорске по-прежнему есть дома, которые остаются без горячей воды из-за коммунальной аварии.

Без горячего водоснабжения остаются 360 многоквартирных домов. Работники муниципального предприятия "Трест Теплофикация" поэтапно подключают дома к воде. Ориентировочное время полного восстановления подачи – до 17.00, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.

Напомним, во втором городе Челябинской области, Магнитогорске, произошла коммунальная авария. Часть города осталась без тепла. В результате аварии на ТЭЦ пропала горячая вода в Правобережном районе. Также снижены параметры теплоснабжения. Вскоре после этого все учреждения здравоохранения и многоквартирные дома подключены к другим источникам отопления.