СМИ: Три нефтяных танкера атакованы у берегов Ирака

Заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у берегов Ирака, сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источники.

Танкеры, на которых произошли взрывы ранее, также столкнулись с минированными катерами. В результате атак на борту судов вспыхнули пожары. Среди членов экипажа двух танкеров есть погибшие и раненые, их количество к настоящему моменту не подтверждено.

Источник в силовых структурах допускал, что атакованные суда могут иметь отношение к США.

10 марта сообщалось, что караван, в который вошли нефтяные танкеры и сухогрузы, движется по направлению к Ормузскому проливу.