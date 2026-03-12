Бастрыкин выяснит, почему уральцев седьмой год не могут расселить из аварийного дома

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей жителей поселка Ребристый в Свердловской области, которых уже седьмой год не хотят расселять из аварийного дома.

Как сообщает пресс-служба СКР, дом 1980 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля и фасад разрушаются, печное отопление и электропроводка неисправны, в стенах образовались трещины, а водоснабжение и вовсе отсутствует. Аварийным здание было признано еще в 2019 году, однако жильцам до сих пор приходится там проживать, ожидая обещанного расселения, запланированного только на 2028 год.

Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В результате, в СУ СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело. Бастрыкин же затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы писали о похожей истории в деревне Чернобровкина Белоярского района. Дом был признан непригодным для проживания в 2017 году, а расселение запланировано на 2029 год. В дело вмешалась прокуратура, а после и суд встал на сторону жильцов. С аналогичной проблемой столкнулись и жильцы четырехэтажного дома в поселке Светлый. Тогда Бастрыкин также потребовал выяснить, почему уральцам придется ждать 12 лет до расселения из аварийного дома.