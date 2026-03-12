12 Марта 2026
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Для расслабления и отдыха: в Екатеринбурге начали производить экологичную уличную мебель

Екатеринбургский завод по выпуску строительных материалов "Берит" (входит в состав строительного холдинга "Атом") запустил в производство новую линейку малых архитектурных форм для городского благоустройства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, коллекция "Тихая линия" включает в себя 14 элементов. Это скамейки, столы, вазоны разных типоразмеров, модульные кубы, урны, а также арт-объекты – гладкие камни. Материалом для изготовления служит архитектурный бетон – это экологично и долговечно, такие элементы имеют длительный жизненный цикл и требуют минимального обслуживания.

Новая линейка малых архитектурных форм от "Атома"(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"В актуальных трендах городского благоустройства, а также в запросах, которые мы получаем от архитекторов и дизайнеров, прослеживается курс на создание в городе "островков тишины". Жители испытывают потребность в тихих локациях, располагающих к расслаблению и отдыху среди городского шума. Этот запрос мы постарались удовлетворить в новой линейке архитектурных элементов для городского благоустройства. Коллекция реализована в стиле минимализм: лаконичные формы и натуральные цвета материалов гармонично впишутся в архитектурный рисунок города и структурируют городское пространство. Особенность линейки – универсальность ее элементов, которые можно комбинировать между собой, создавать готовые решения для улиц, парков и дворов, чтобы комплектовать эти объекты "под ключ", - рассказал исполнительный директор завода "Берит" Валентин Третьяков.

Новая линейка малых архитектурных форм от "Атома"(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Бетонные изделия новой коллекции могут быть выполнены практически в любом из цветовых сочетаний. Это позволяет внедрять их в айдентику любого парка или жилого комплекса в соответствии с фирменным стилем объекта. Конструктив изделий предполагает возможность интеграции линейной или контурной подсветки, чтобы с ее помощью создавать в городских пространствах атмосферу камерности. Также в изделия можно встраивать USB-модуль для зарядки телефонов.

Новая линейка малых архитектурных форм от "Атома"(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Первые элементы новой продуктовой линейки установят на объектах, которые строит "Атом". В летнем сезоне лавочки, урны и вазоны будут использованы в благоустройстве жилых кварталов в разных районах столицы Урала.

Теги: мебель, производство, Атом, Екатеринбург


