В Челябинске почти на сутки задержаны вылеты двух самолётов в Сочи

Пассажиры авиакомпании "Победа" почти на сутки позже улетят из Челябинска в Сочи.

Рейс должен был состояться в 19.10 11 марта. По данным онлайн-табло аэропорта Челябинска, вылет перенесён на 16.40 12 марта. Схожая ситуация сложилась у такого же рейса авиакомпании "Северный ветер": вместо 6.10 12 марта лайнер полетит в 1.55 13 марта.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин сообщил о том, что город столкнулся с беспрецедентной по длительности атакой беспилотников, она продолжалась почти сутки с небольшим перерывом. Из‑за угрозы беспилотников были введены ограничения и в аэропорту Сочи — в залах ожидания застряли сотни человек.