Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА

В Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет 150 кв. м.

По информации Минобороны, за прошедшую ночь средствами ПВО над Краснодарским краем уничтожены 30 БПЛА. В Анапе из-за угрозы атаки БПЛА сегодня отменили занятия в школах и детских садах. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова. Накануне вечером в Анапе из многоквартирного дома, в который попали обломки БПЛА, эвакуировали жильцов.