В Лангепасе задержали бывшего инспектора МВД. Ее подозревают в покровительстве ОПГ, которая занималась регистрацией мигрантов, сообщает Neft.

В Югре завели уголовное дело на бывшего инспектора миграционного отдела полиции Лангепаса. По версии следствия, она, пользуясь должностью, долгое время не мешала организованной преступной группе, которая занималась фиктивной регистрацией иностранцев.

Материалы по делу собрали сотрудники службы вместе с подразделением собственной безопасности окружного УМВД. Бывшую сотрудницу полиции подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас она арестована. Максимальное наказание по этой статье – до четырех лет колонии.

По данным силовиков, группа не один месяц оформляла мигрантам фиктивную регистрацию, а инспектор, как считает следствие, фактически закрывала на это глаза и давала схеме работать.