Приставы временно закрыли кафе "Шампурико" и ресторан "Шафран" в ТЦ на Уралмаше

Судебные приставы приостановили работу кафе "Шампурико" и ресторана "Шафран" на торговом центре на Уралмаше. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Суд вынес соответствующее решение, основываясь на результатах проверки. Оказалось, что обе точки питания нарушали правила пожарной безопасности - в частности, мангал для приготовления пищи был размещен в помещении, не предназначенном для использования оборудования с открытым огнем. Приставы опечатали внутренние помещения, оборудование и входные точки питания.

Точная дата возобновления работы неизвестна - кафе и ресторан снова откроются только после приведения помещений в соответствие с требованиями пожарной безопасности.