В Екатеринбурге вынесли приговор владельцу мужского салона, которого сдали девушки

Суд в Екатеринбурге вынес приговор владельцу мужского салона "Каприз" Владимиру Передерию. Об этом сообщил член общественной палаты города Дмитрий Чукреев.

Как рассказал общественник в своем Telegram-канале, Передерий был задержан оперативниками уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу в августе 2025 года по обвинению в организации занятий проституцией. Согласно материалам дела, он подыскивал девушек, которые затем оказывали клиентам непристойные услуги.

"Показания на владельца дали его подчиненные – администраторы и "мастера эротического массажа". Они рассказали, что заработную плату получали наличкой по окончанию рабочего дня, а директором массажного салона являлся Владимир, который периодически в конце рабочего дня приезжал за выручкой", - сообщил Чукреев.

По его данным, свою вину мужчина признал. Суд назначил ему 1,5 года принудительных работ.

Напомним, в феврале нынешнего года в Екатеринбурге накрыли четырехэтажную вебкам-студию на берегу Исети. По данным Дмитрия Чукреева, студия приносила своим владельцам около 7-8 млн рублей ежемесячно.