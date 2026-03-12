На Урале ученик выстрелил в одноклассника во время урока английского

На Среднем Урале ученик выстрелил в одноклассника в здании школы прямо во время урока. Прокуратура начала проверку.

Читайте также: Школа выживания

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, инцидент произошел 11 марта в одной из школ Верхней Пышмы. Предварительно установлено, что ученик 5 класса пронес в школу пневматическое оружие, из которого выстрелил в лоб своему однокласснику. Это случилось во время урока английского языка.

Со слов самого школьника, на курок он якобы нажал неумышленно во время игры. Прокуратура города организовала проверку. Также по ситуации начата доследственная проверка.

Напомним, недавно губернатор Свердловской области Денис Паслер дал поручения в связи с участившимися инцидентами в российских школах и техникумах.