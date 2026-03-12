ГОК на связи: «Ростелеком» завершил второй этап модернизации телеком-инфраструктуры для объекта ЕВРАЗа в Свердловской области

12 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Экономика Свердловская область
Фото: evraz.com

ГОК на связи: «Ростелеком» завершил второй этап модернизации телеком-инфраструктуры для объекта ЕВРАЗа в Свердловской области

«Ростелеком» и ЕВРАЗ завершили второй этап модернизации телекоммуникационной инфраструктуры холдинга — Качканарского горно-обогатительного комбината. Единое защищенное цифровое пространство позволит ускорить темпы автоматизации процессов производства, охраны труда и промышленной безопасности, а также повысить операционную эффективность благодаря управлению на основе данных.

Корпоративная сеть закрытой сотовой связи Private LTE охватывает две фабрики: обогатительную и окускования, а также все карьеры комбината. На первом этапе в карьерах появились девять базовых станций связи. На втором — в эфир введены две дополнительные вышки и несколько Indoor-секторов внутри корпусов фабрик для обеспечения стабильной и качественной передачи данных в условиях, где традиционные технологии часто оказываются ненадежными.

(2026)|Фото: evraz.com

Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» отмечает: «Благодаря созданной инфраструктуре мы не только оптимизируем производственные процессы, но и выводим управление предприятиями на качественно новый уровень. Бесшовная связь и передача данных от карьеров до обогатительных фабрик предоставляют возможности для повышения операционной эффективности и безопасности. Теперь мы можем в реальном времени отслеживать ключевые показатели, быстро реагировать на изменения для принятия оптимальных решений».

(2026)|Фото: evraz.com

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале поясняет: «Проект для ЕВРАЗа — уникальный не только для Свердловской области, но и для всего Урала. Он продолжает нашу стратегию внедрения цифровых технологий в тяжелую промышленность. Indoor-система устранила проблему "последней сотни метров" — этапа, когда сигнал подается напрямую на устройства внутри помещений. Раньше здесь возникали сложности: стены, оборудование и другие препятствия ослабляли передачу, делая связь ненадежной. Теперь мы обеспечили стабильное покрытие внутри производственных зданий, что позволяет внедрять автоматизацию и мониторинг в реальном времени. Успех этого проекта станет основой для тиражирования аналогичных решений на других промышленных объектах Урала и России. Мы видим огромный потенциал в цифровизации тяжелой промышленности и готовы помочь предприятиям повысить их эффективность, безопасность и конкурентоспособность».

Закрытую беспроводную высокоскоростную транспортную инфраструктуру с использованием технологии Private LTE (pLTE) и NB-loT на территории Качканарского горно-обогатительного комбината в Свердловской области «Ростелеком» и ЕВРАЗ начали строить и запустили в 2024 году.

евраз, ростелеком, гок, связь, корпоративная сеть связи


