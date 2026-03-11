В Астраханской области открыли еще один модернизированный кадровый центр «Работа России»

В 2025 году служба занятости Астраханской области участвовала в комплексной модернизации в рамках нацпроекта «Кадры». Кадровый центр «Работа России» Ахтубинского района — один из 13 модернизированных районных центров занятости.

Сегодня состоялось торжественное открытие Кадрового центра Ахтубинского района с участием руководителя агентства по занятости населения Астраханской области Рамиза Азизова и главой администрации МО «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» Сергеем Новак.

Кадровый центр оборудован в фирменном стиле «Работа России» и доступен для всех, в том числе для маломобильных граждан. Специальные зоны предусмотрены для работодателей, для проведения мероприятий, в том числе с участием молодежи и инвалидов, организована детская зона. Центр оснастили новой техникой, установили большие экраны, систему электронной очереди.

Работодатель становится ключевым клиентом современного Кадрового центра. Кадровые консультанты помогают работодателям найти претендентов на вакансию и провести первое интервью, они применяют индивидуальный подход к каждому клиенту. Самые востребованные меры поддержки — это содействие в подборе необходимых работников, организация и проведение ярмарок вакансий, организация профессионального обучения работников. Сервисы и меры поддержки бесплатные. Вся работа проводится с помощью единой цифровой платформы «Работа России».

Во время встречи обсудили прохождение Всероссийского опроса работодателей и выделение средств из бюджета МО «Ахтубинский район» для создания временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учёбы время.