Состоялось выездное совещание по реконструкции СОСК Астрахани

Северные очистные сооружения канализации (СОСК) в селе Началово Приволжского района обеспечивают водоотведение для большей части жителей Астрахани.

По поручению губернатора Игоря Бабушкина зампред правительства Михаил Богомолов провел выездное совещание на СОСК, цель которого — оценить ситуацию на объекте, где идут работы по запуску первого пускового комплекса.

Масштабное обновление комплекса началось в 2022 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», на смену которому в 2025 году пришел нацпроект «Экологическое благополучие». В настоящее время на объекте задействовано 57 специалистов и 10 единиц техники. Работы ведутся по всему комплексу. Для решения всех вопросов разработана детальная дорожная карта запуска первого пускового комплекса. Однако есть отставания по некоторым пунктам и технологические проблемы, препятствующие запуску.

«Есть пункты, которые последовательно задерживают следующие. В связи с этим есть отставания от графика. Второй этап зависит от запуска первого. Часть сооружений невозможно отключить, так как работы ведутся на действующих очистных сооружениях», — пояснил Михаил Богомолов.

По указанию губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина реконструкцию СОСК планируют завершить до конца 2026 года.