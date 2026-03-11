"Избы будут гореть!": Госдума передает право исключать объекты из реестра культурного наследия в регионы

Госдума голосами "Единой России" (289 – за, 91 – против) в первом чтении согласилась передать на региональный уровень вопрос о снятии с охраны государством объектов исторического и культурного наследия. Законопроект был внесен Думой Ставропольского края.

Сейчас процесс исключения из реестра объектов исторического и культурного наследия сложен: по каждому объекту должно быть экспертное заключение, одобрение даже по объектам муниципального значения выдается правительством РФ, процессом заведует Минкультуры России.

Инициаторы законопроекта утверждают, что на исключение одного объекта из реестра уходит около года. При этом в Ставропольском крае около 40 объектов, которые уже утрачены, и для них тоже нужны экспертизы и решение из Москвы. Комитет ГД по культуре поддержал законопроект. Предлагается передать полномочия по исключению из реестра региональным властям (конкретные ответственные лица не называются).

Глава комитета ГД по культуре Ольга Казакова ("Единая Россия") утверждает, что все объекты будут проходить ту же самую процедуру, она не упростится, но сам процесс, якобы, станет быстрее. Казакова заявила, что в реестре утраченных объектов культурного и исторического наследия сейчас 3700 позиций, 3176 подлежат исключению из реестра, 110 объектов будут восстанавливать. Она заверяет, что исключать из реестра "дворцы и усадьбы" не будут (но на чем основана эта уверенность – не пояснила).

Казакова раскритиковала коллег за недоверие к регионам, мол, там всё погрязнет в коррупции и в результате лоббирования строительными компаниями будут исключаться все подряд объекты.

Фракции КПРФ и "Справедливая Россия" отказались поддержать законопроект. Представительница "СР" Елена Драпеко отметила: еще в прошлом году Минкультуры сообщило Госдуме, что процесс снятия объектов с охраны не затягивается, идет своим чередом и проблем с этим у властей на федеральном уровне нет.

Аналогичного мнения придерживается коммунист Алексей Куринный: "А зачем [этот законопроект]? Нам Минкульт говорит, что нет никаких задержек по большому счету. В Ставрополье была попытка ликвидировать мемориал в городе Лермонтове – какой-то там эксперт заявил, что объект утратил значение. Были "заходы", когда находят экспертов, которые дают соответствующие заключения".

Депутат от Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева отметила, что в ее родном городе будет что-то снести сложно, но для всех остальных регионов "законопроект чрезвычайно опасен". "Регионы не имеют средств на реставрацию и восстановление, они очень заинтересованы в том, чтобы такую ответственность с себя снять. Этот законопроект можно назвать "концы в воду". Многие культурные объекты местного значения – дома, избы – в случае, если они сгорели, не будут восстанавливаться. Избы будут гореть!", - пообещала Дмитриева.