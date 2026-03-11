Экс-замгубернатора Курской области признал вину в получении взяток

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, которого обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, признал вину.

"Алексей Дедов признает вину в инкриминируемом ему деянии", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Также вину признал Дмитрий Шубин, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений.

Ранее стало известно, что и Дедов, и экс-глава Курской области Алексей Смирнов заключили сделку со следствием по делу о растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Бывший глава региона и его экс-заместитель обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб государству по этому делу оценивается более чем в 1 млрд рублей.