На юге Челябинской области продлены ограничения для водителей

Госавтоинспекция Челябинской области объявила о продлении ограничений для автомобилистов, действующих на трассах юга области.

Речь идёт о таких участках, как Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстана; Бреды - Синий Шихан; Павловский – Айдырлинский (Оренбургская область); Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (участок км 126–208, от Карталов до Бред). До 8.00 12 марта под ограничения движения попали автобусы и маршрутные такси (пригородные и междугородние рейсы), а также грузовики, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

Схожие правила ввели с 17.00 11 марта до 8.00 12 марта на дорогах Магнитогорск – Кизильское – Сибай (участок км 44–83, по Кизильскому округу); Кизильское – Богдановское; Обручевка – Субутак (участок км 0–39, по Кизильскому округу).