Совет нацобороны Румынии разрешил разместить американские военные силы в стране

Высший совет национальной обороны Румынии одобрил запрос США о временном размещении на румынской территории военных сил и вооружения.

"Речь идет о самолетах-заправщиках, как уже обсуждалось в публичном пространстве, оборудовании для мониторинга и некотором оборудовании спутниковой связи, последнее в связи с системой противоракетной обороны "Девеселу", сообщил президент страны Никушор Дан. Его слова приводит РИА Новости.

По информации Bloomberg, США могут временно разместить истребители и до 500 военных на авиабазе Михаил Когэлничану в Румынии для операций на Ближнем Востоке.

Ранее конгрессмен от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что он "напуган как никогда" тем, что услышал в Сенате по поводу возможной отправки сухопутных войск США в Иран. Войска США могут понадобиться для достижения целей, которые так до конца и неясны, отметил он.