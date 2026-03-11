Евросоюз ввел новые санкции против иранских властей и организаций

ЕС официально утвердил очередной перечень ограничительных мер в отношении Ирана.

Под действие новых санкций попали 19 физических лиц из числа высокопоставленных чиновников, а также ряд профильных организаций. Руководство в Брюсселе возлагает на фигурантов прямую ответственность за допущение масштабных и серьезных нарушений фундаментальных прав человека на территории исламской республики.

О принятом коллективном решении проинформировала общественность Кая Каллас, занимающая пост главы европейской дипломатии, через свою страницу в социальной сети. По ее утверждению, страны-участницы Евросоюза твердо намерены сохранять и усиливать политическое и экономическое давление на официальный Тегеран. Каллас подчеркнула, что европейское сообщество продолжает последовательную работу по привлечению иранского руководства к международной ответственности за совершаемые действия.

Дипломат отдельно отметила, что сегодня послы всех государств, входящих в состав ЕС, единогласно одобрили санкционный список против представителей правящего режима. Она также акцентировала внимание на том, что Евросоюз планирует и впредь решительно защищать собственные интересы в условиях затянувшегося регионального конфликта.

Ранее Дональд Трамп объявил о немедленном введении 25% пошлин для любых государств, которые продолжают экономическое сотрудничество с Ираном. Президент США подчеркнул, что это решение окончательное и коснется всех видов бизнеса таких стран с Америкой.