Утка по-богатому: в Китае фермер приготовил "золотой" ужин

В Китае приготовили "золотую" утку. Мужчина поймал домашнюю птицу и планировал накормить близких вкусным блюдом, однако в процессе разделки тушки выяснилось, что он добыл, вероятно, самую дорогую утку в истории. Внутри птичьего желудка хозяин нашел золотые самородки, общая стоимость которых составила примерно 138 тысяч рублей, сообщает South China Morning Post.

Случай произошел в китайской провинции Хунань с местным фермером по фамилии Лью. Когда мужчина забил птицу и начал ее чистить, он наткнулся на несколько твердых предметов. Оказалось, что утка носила в себе около 10 граммов чистого золота. Проведенная позже профессиональная экспертиза полностью подтвердила подлинность драгоценного металла. Специалисты оценили находку в 12 тысяч юаней, что в переводе на российскую валюту равняется внушительной сумме.

Вероятнее всего, птица проглотила драгоценности случайно, когда ныряла на дно реки в поисках ила или мелких камней для пищеварения. Вместе с речной галькой в ее организм попали и золотые крупицы, которые в итоге обеспечили семье Лью серьезную финансовую поддержку.

Сам фермер посчитал такое событие очень хорошим предзнаменованием. Мужчина искренне верит, что подобный подарок судьбы гарантирует ему и его дому исключительное везение и процветание на протяжении всего наступившего года.