11 Марта 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Каменске-Уральском УК украла у жильцов 1,5 миллиона рублей

В Каменске-Уральском суд вынес решение в отношении УК "ЖСК" за нецелевое расходованием 1,5 млн рублей со счетов жильцов двух многоквартирных домов.

Проблема обнаружилась в конце 2024 года, когда оба дома решили отказаться от услуг ООО УК "ЖСК" и сменили организацию на ООО "УК "Домкомплекс". При передаче документов выяснилось, что остатки на лицевых счетах домов отсутствуют. В отчетах за два года было указано, что на доме № 1 В было "выполнено работ" на сумму почти 1,5 млн рублей, а на доме № 1 Б — еще на 1,1 млн.

Перечень работ смутил жильцов, и они обратились в прокуратуру. Оказалось, что УК провела монтаж системы отопления в подвале за 430 тыс. рублей, установила почтовые ящики за 92 тыс. рублей, сняла данные с квартирных счетчиков за 99 тыс. рублей, промыла фильтры и проводила гидравлические испытания. Все эти работы компания маскировала под капиталоемкий ремонт, вот только по закону это относится к содержанию имущества, которое должно покрываться ежемесячными платежами, а не накоплениями

Прокуратура обратилась в Красногорский районный суд Каменска–Уральского, требуя взыскать с процентами пропавшие средства с ООО "УК "ЖСК" и перевести их на лицевые счета домов.

В суде же вскрылось и то, что часть указанных в отчетах работ и вовсе не проводилась. При расторжении договора неизрасходованные остатки должны были быть переданы новой УК либо зачислены на счета дома. В противном случае они рассматриваются как неосновательное обогащение.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав с ООО "Управляющая компания "Жилищно-строительных кооперативов" в пользу ООО "Управляющая компания "Домкомплекс" 717 тыс. 112 рублей 64 копейки для зачисления на лицевой счет многоквартирного дома №1 Б по ул. Мира и 735 тыс. 853 рублей 76 копеек – на лицевой счет дома № 1 В. Также были удовлетворены требования о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ: они будут начисляться на сумму долга с даты вступления решения в силу по день фактической оплаты, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ.

Кроме того, с ООО УК "ЖСК" взыскана госпошлина в размере 29 тыс. 530 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: Каменск-Уральский, УК, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

