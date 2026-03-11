Конкуренты на выборах в Венгрии обвиняют друг друга в связях с Россией и Украиной

Спецслужбы Венгрии располагают информацией, что Украина финансирует венгерскую оппозицию, передает российский Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на офис президента страны Виктора Орбана.

Парламентские выборы в Венгрии, которые определят судьбу кресла премьер-министра, пройдут 12 апреля. Основная борьба разворачивается между партией действующего премьер-министра "Фидес" и оппозиционной "Тисой" Петера Мадьяра.

Венгерская оппозиция, в свою очередь, заявляет, что Орбану на выборах помогают российские власти. В Кремле назвали эту информацию "фейком".