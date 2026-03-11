Мэр: Сочи столкнулся с беспрецедентной по длительности атакой БПЛА

Сочи столкнулся с беспрецедентной по длительности атакой беспилотников, она продолжается почти сутки с небольшим перерывом, об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Местные власти просят людей не выходить из дома без особой нужды из-за возможного падения обломков, а владельцев предприятий — отпустить сотрудников домой, если это позволяет производственный процесс. Особенно это касается тех работников, у которых есть дети до 12 лет.

Режим беспилотной опасности действует на побережье Черного моря с полуночи – атаки отбивают силы ПВО в Анапе, Геленджике и Сочи, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В городе работают сирены. Ночью местные жители сообщали о хлопках в Центральном районе, а также в стороне Сириуса. Сообщалось, что в Адлерском районе из‑за падения обломков БПЛА пострадал один человек — он получил ушибы и ссадины.

Из‑за угрозы беспилотников введены ограничения и в аэропорту Сочи — в залах ожидания застряли сотни человек.