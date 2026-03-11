Вражеские дроны попытались атаковать одно из промышленных предприятий Губахи

Стала известна причина введения в Пермском крае режима "Ковер" и "Беспилотной опасности". Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в соцсетях, сегодня вражеские дроны попытались атаковать одно из промышленных предприятий Губахи, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате инцидента никто не пострадал.

Режим "Беспилотная опасность" в Прикамье был объявлен сегодня утром. Также в Перми введен план "Ковер" радиусом 100 километров. В Большом Савино возникли задержки рейсов в Москву и Сочи.