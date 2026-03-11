Прокуратура начала проверку после жалоб жителей Екатеринбурга на гололед у остановок

Прокуратура отреагировала на жалобы жителей Екатеринбурга, которые столкнулись с гололедом на дорогах у тротуаров и остановок. Начата проверка.

Накануне.RU уже подробно рассказывало об этой ситуации. Уральцы жаловались, что невозможно безопасно забраться в автобус, не говоря уже о пересечении пешеходного перехода. Такая картина наблюдалась, в частности, на остановке "Медгородок" по улице Ясная и на остановке "Ясная" по улице Бардина.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 11 марта, первый заместитель прокурора региона Александр Дуркин провел личный прием жителей Екатеринбурга. Он состоялся в здании городской прокуратуры. На прием пришли более 15 человек.

Так, жительница Ленинского района, являющаяся инвалидом по зрению, пожаловалась на ненадлежащую уборку снега и наледи на остановке "Ясная". При этом остановка находится вблизи социального объекта – МНТК "Микрохирургия глаза".

Выслушав женщину, Александр Дуркин дал конкретные поручения. Организованы проверочные мероприятия, ход и результаты которых взяты на контроль в прокуратуре области.

Напомним, что уже скоро на Средний Урал придет по-настоящему весенняя погода. Синоптики прогнозируют потепление.