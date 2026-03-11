11 Марта 2026
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Фонд Михалкова погасил кредит челябинца, зять которого погиб на СВО

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова рассказала историю о южноуральском пенсионере, который потерял зятя на специальной военной операции и оказался потом в трудном положении из-за финансовых проблем. Он обратился к депутату на личном приёме.

"Александру Александровичу 70 лет. На приёме он рассказал мне, что всю жизнь трудился на Челябинском трубопрокатном заводе. Его дочь, военный медик, отправилась в зону СВО вслед за мужем. Александр Александрович с супругой (68 лет) не остались в стороне – достойно приняли решение дочери, взяв на воспитание внуков 12 и 15 лет", - написала Лантратова в своём telegram-канале.

После того, как внуки попали к ним, потребовалось улучшение материальных условий. Мужчина устроился водителем на подстанцию "Скорой помощи", его супруга пошла работать продавцом в "Пятерочку". Позже было принято решение взять кредит в банке "Зенит" и купить подержанный автомобиль в одном из автосалонов Копейска. За 1 млн кредитных рублей удалось обзавестись "Ауди" 2006 г.

"Но беда, как говорится, не приходит одна. Зять погиб. Дочь осталась работать в зоне СВО. Александр Александрович поехал ставить на учёт купленный автомобиль. В этом ему отказали – машина оказалась с перебитыми номерами", - написала Лантратова.

Три года семья боролась за справедливость. Автосалон отказался расторгать договор в добровольном порядке.

"Подключилась к решению проблемы. Обратились в суд. И он встал на нашу сторону. Договор расторгли. Автосалон зарегистрирован на две компании. Фирмы оказались подставными, одна – банкрот, другая зарегистрирована не в России с уставным капиталом 10 тыс. руб. Итог – денег не вернуть, автомобиль не продать. Ездить на нем невозможно", - написала депутат.

Тем временем банк "Зенит" взыскал с клиента деньги по кредиту. Приставы ежемесячно забирали половину пенсии, оставляя на жизнь пенсионера, его супруги и двух несовершеннолетних детей погибшего участника СВО чуть больше 15 тыс. руб. В итоге накопился огромный долг в банке – более 600 тыс. руб.

"История семьи челябинского пенсионера долетела до Москвы. Благотворительный фонд "12" Никиты Михалкова погасил долг перед банком. Теперь Александр Александрович всё же надеется отправить свою подержанную машину в зону СВО в надежде на то, что там она точно пригодится нашим бойцам", - подытожила Яна Лантратова.

