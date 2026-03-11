11 Марта 2026
Общество Свердловская область Челябинская область В России Хабаровский край Республика Башкортостан Оренбургская область
Фото: пресс-служба РМК

Волонтерский центр РМК объявил третий конкурс социальных проектов "Территория добра"

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" открыл прием заявок на третий ежегодный конкурс социальных инициатив "Территория добра". Он создан для того, чтобы дать людям возможность реализовывать в своих городах и поселках интересные и значимые для жителей проекты.

Впервые конкурс был проведен в 2024 году в рамках 20-летия Русской медной компании. За два года победителям удалось воплотить в жизнь 12 проектов в четырех регионах России – Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и Хабаровском крае.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, волонтеры из Полевского Свердловской области победили с проектом экодвора на территории местной школы, предназначенного, чтобы обучать школьников бережному отношению к природе и проводить экоакции.

Волонтер конкурса "Территория добра"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Активисты из Челябинской области установили контейнеры для сбора батареек в школах, детских садах и техникумах Варны и Карталов. Специалисты подсчитали: одна батарейка разлагается сто лет и загрязняет 20 квадратных метров почвы. Если же правильно перерабатывать все микроаккумуляторы в России, то можно получить свыше 15 тысяч тонн чистого цинка, марганца, железа и графита для черной металлургии, машиностроения, фармацевтики, химической и других отраслей промышленности.

Благодаря конкурсу "Территория добра" добровольцы из Орска смогли установить в приюте для животных новые удобные вольеры для собак, где те могут укрыться от палящего солнца и сильного ветра.

Волонтеры конкурса "Территория добра"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

В прошлом году в конкурсе впервые приняли участие волонтеры из Хабаровского края. Они получили помощь на обустройство учебного горного класса в селе Лидога, чтобы школьники имели возможность погрузиться в мир горных профессий (знакомиться с технологиями, которые используются на настоящем обогатительном комбинате, изучать образцы горных пород) и делать первые шаги к выбору будущей специальности.

В этом году конкурс расширяет свою территорию – присылать свои проекты могут и жители Башкирии. Для участия нужно разработать проект и подать заявку до 11 мая. Участниками конкурса могут быть граждане России, достигшие 18 лет. До 14 июня Волонтерский центр РМК определит семь победителей. На реализацию проектов авторы лучших инициатив получат до 500 тысяч рублей.

Волонтер конкурса "Территория добра"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Третий год подряд мы с радостью запускаем конкурс волонтерских проектов "Территория добра". И каждый раз он становится все масштабнее! В этом году наш Волонтерский центр отмечает свое пятилетие. В честь юбилея мы решили расширить географию участия и увеличить количество победителей. Это значит, что еще больше добрых идей получат шанс на воплощение! "Территория добра" дает волонтерам реальную возможность реализовать социальные инициативы. Мы верим, что в особенный для нашего Волонтерского центра год получим еще больше ярких проектов, которые не только улучшат жизнь в регионах, но и вдохновят новых людей присоединиться к добровольчеству", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Награждение волонтеров конкурса "Территория добра"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Ежегодно Волонтерский центр РМК реализует полтора десятка масштабных добровольческих проектов: продуктовая программа для нуждающихся "Помощь уже здесь", помощь ветеранам Великой Отечественной войны, эко- и зооволонтерство, помощь при ликвидации последствий ЧС. Волонтеры разносят "Наборы первоклассникам" для детей из многодетных и малоимущих семей, проводят мастер-классы в Детском хосписе, помогают организовывать массовые и спортивные мероприятия, а также обучают новых волонтеров. За пять лет работы центра адресную помощь получили 4 млн человек.

Подать заявку на конкурс и ознакомиться с его положением можно по этой ссылке.

Награждение волонтеров конкурса "Территория добра"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

