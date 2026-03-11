Кредитную линию для челябинского производителя теплообменников открыл ВТБ

ВТБ открыл возобновляемую кредитную линию для челябинской компании «ТехноСЭТА». Предприятие занимается производством теплообменного оборудования, а также выполняет ремонт и восстановление теплообменных аппаратов российских и зарубежных производителей с доведением до номинальных технических характеристик. Кредитная линия оформлена на сумму 80 млн рублей сроком на 2 года и направлена на развитие производства и выпуск новой линейки оборудования.

Выделенное финансирование компания планирует направить на пополнение оборотных средств, закупку сырья. Кредитные средства позволят компании более гибко подходить к участию в новых проектах и получению заказов от крупнейших нефтехимических компаний России, Министерства обороны РФ и других заказчиков. Продукция завода используется на предприятиях нефтехимической отрасли и в компаниях, применяющих в технологических процессах системы нагрева и охлаждения.

«Финансирование современных технологичных производств, особенно в области машиностроения, нефтехимии и оборонного комплекса – один из элементов структурной трансформации и обеспечения суверенитета российской экономики. А поддержка местных производителей, способных обеспечить важную отрасль нашей экономики – нефетехимию – качественным оборудованием является одним из наших стратегических приоритетов», – прокомментировал управляющий ВТБ в Челябинской области Сергей Крупчатников.

«Благодаря сотрудничеству с банком ВТБ было организовано серийное производство кожухотрубных испарителей и конденсаторов для холодильных систем, ранее отсутствовавших в российском промышленном производстве», – прокомментировал технический директор ООО «ТехноСЭТА» Александр Шумаков.