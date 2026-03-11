Песков рассказал, кто будет решать проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью.

"Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, которые возникают, должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Он также заявил, что ограничения связи в России будут продолжаться столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности. Представитель Кремля добавил, что киевский режим применяет все более изощренные методы для атак на россиян, поэтому и России нужны все более технологичные меры для обеспечения безопасности.

Напомним, москвичи с вечера пятницы, 6 марта, жалуются на проблемы со связью и мобильным интернетом в центре столицы, свидетельствуют данные профильных порталов. Сообщается, что чуть дальше от самого центра мобильный интернет работает частично: открываются лишь некоторые сайты из белого списка. Роскомнадзор рекомендовал направить в Минцифры вопросы о сбоях связи и мобильного интернета в центре Москвы.