В России резкий рост преступности среди подростков

В 2025 году произошел заметный рост преступности среди подростков. Данные были приведены на заседании рабочей группы Госдумы по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщил замначальника управления по обеспечению охраны общественного порядка Станислав Колесник, подростковая преступность за год выросла на 10%, но с 2023 года утроилось количество преступлений экстремистского характера, а террористических — в 5,5 раз.

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что не может в это поверить, настолько это ошеломительно: в Москве рост на 152%, в других регионах более 100%.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии МВД, что в России по итогам 2025 года "впервые за длительное время" наметился рост подростковой преступности. А доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%, что больше, чем в целом. Он поручил правоохранительным органам усилить профилактику подростковой агрессии, в том числе в учебных заведениях, поскольку в последнее время в России резко участились нападения школьников.



